Madeni yağ üreticisi Castrol, çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ürettiği bitkisel bazlı motor yağını satışa sundu. Castrol Magnatec Bio-Synthetic ismini taşıyan yeni motor yağının, yüzde 25'inin şeker kamışından elde edildiği belirtildi.

İhtiyaçların artması ve yaşam tarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerini belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, "Dünyanın yükselen enerji talebi işimizi büyütmek için bir fırsat. Fakat operasyonel süreçlerimizi, gezegenimize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle yapmamız gerektiğini biliyor, emisyon oranlarını azaltma ve sıfırlama hedefiyle çalışıyoruz. Castrol Magnatec Bio-Synthetic ile hedefimiz, çevresel sorumluluk bilincimiz ile sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında pozitif bir değişim başlatmak" dedi.

Bugüne kadar motor için gerekli korumayı sağlarken aynı zamanda bitkilerin doğal yağlama özelliğinden faydalanan bir motor yağı olmadığını kaydeden Karagül, "Sürdürülebilirlik çalışmalarımız yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil. Bu kapsamda Gemlik’teki üretim tesisimizi de karbon nötr hale getirmeyi değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Z KUŞAĞI ŞİRKETLERİ ÇEVRECİ OLMAYA ZORLUYOR

Magnatec Bio-Synthetic'in geliştirilmesinde Z kuşağının ekolojik hassasiyetlerinin de gözetildiği belirtildi. Bu kapsamda, Castrol tarafından Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat liderliğinde yapılan araştırmaya göre, Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’i çevre ile ilgili konuların kendilerini ilgilendirdiğini belirtiyor. Şirketleri çevreci olmaya zorlayan Z kuşağının, markaların çevresel sürdürülebilirliğe dikkat etmesi konusunda belirleyici bir role sahip olduğu vurgulandı.