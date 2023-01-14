Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Casuslukla suçlanıyordu: İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi.

Casuslukla suçlanıyordu: İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ekberi'nin İngiliz istihbarat servisinin ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ekberi'nin, İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi "teknik düzeyde kilit bir isim" olarak tanıttığı bilgisine yer verildi.

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti. Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

İstihbarat Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Ekberi'nin idama mahkum edilmesine tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 11 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı "siyasi" olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırma: Erkekler güzel kadınlardan olumsuz etkileniyor
DÜNYA Araştırma: Erkekler güzel kadınlardan olumsuz ...
Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı
DÜNYA Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı ...
ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
DÜNYA ABD'de Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili karar ...
Litvanya'dan Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattında patlama
DÜNYA Litvanya'dan Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru ...
Zelenskiy: "Bahmut ve Soledar için mücadele devam ediyor" - Dünya haberleri
DÜNYA Donbass bölgesinde çatışmalar sürüyor
Dünyanın en gizemli insanı 'Somerton Man' sırrı asla çözülemiyor! Somerton Man, adam,'Tamam Shud' olayı nedir ve kimdir?
DÜNYA Tarihin en gizemli adamının sırrı hala çözülemiyor!
Everest'in Ölüm Bölgesi "Cehennemi yaşamak demek!" Pipetle nefes alınır gibi!
DÜNYA Everest Dağı'nın ölüm bölgesinde neler yaşanıyor?
Bilim adına yapılan kan donduran çalışmalar! Duyunca şok olacaksınız!
DÜNYA Bilim adına yapılan utanç verici deneyler!
İddia: ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de gerçekleşen okul saldırısında kritik iddia
ABD ve Japonya Hint-Pasifik'in güvenliği için işbirliğini artıracak - Dünya haberleri
DÜNYA ABD ve Japonya'dan 'güçlü birliktelik' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.