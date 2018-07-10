Çavuşoğlu, yeniden dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesi vesilesiyle bakanlık mensupları tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'nu bakanlık çalışanları adına tebrik ederek, "Heyecanımız ülkemizin yeni bir döneme, anlayışa, vizyona, bürokratik yapılanmaya, atılıma başladığı ikinci gün olması, mutluluğumuz da Sayın Bakanımızın yeniden başımızda bulunması." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun görevinin hayırlı olmasını dileyen Yalçın, "İlk beş yıllık dönemi sağlıkla, başarıyla tamamlarsanız çok partili dönemin en uzun dönemli dışişleri bakanı olmuş olacaksınız. Temennimiz odur." dedi.

Bakanlık çalışanlarının aileleriyle Çavuşoğlu'na büyük bir sadakat ve bağlılık gösterdiğini vurgulayan Yalçın, esprili bir şekilde, Bakan Çavuşoğlu'na çalışmalar sırasında brifinglerin on dakikayı geçmeyeceğine, kısa ve anlaşılır cümleler kuracaklarına dair söz verdi.

Yalçın, daha sonra güler yüzü, rehberliği ve liderliği dolayısıyla teşekkür ederek sözü Bakan Çavuşoğlu'na verdi.

"İKİ BAKANLIĞIN BİRLEŞMESİYLE HEM SORUMLULUĞUMUZ HEM GÜCÜMÜZ ARTTI"

Yeni hükümet sisteminde tekrar dışişleri bakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çavuşoğlu, "Son 4 yıldır dışişleri bakanı olarak ülkemize, milletimize hizmet etmeye çalıştık ve Türk bayrağını dünyanın her yerinde daha güçlü bir şekilde dalgalandırmak için sizlerle beraber çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, siyasi hayatında gerek Türkiye'de gerekse Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) değişik görevlerde bulunduğunu kaydederek bakanlık döneminde ise önce Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve daha sonra Dışişleri Bakanlığında görev alma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Her iki bakanlıkta da görev yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çavuşoğlu, "Gerçekten Türkiye'nin en iyi kadrolarının ve en çalışkan insanlarının bulunduğu iki bakanlıkta görev yapmak herkese nasip olmaz." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığındaki personelin sadece Türkiye'de değil, dünyadan herkesin saygısını ve takdirini kazandıklarını belirten Çavuşoğlu, Bakanlık personeline teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yeni sistemde birleştiğine dikkati çekerek, bu birleşmeden ötürü kendini şanslı hissettiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "İki Bakanlığın birleşmesiyle sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı." dedi.

AB Bakanlığında görev yapanların Dışişleri Bakanlığı çatısı altında kendilerine güç vereceğini belirten Çavuşoğlu, "Gücümüzü birleştirerek AB sürecinde tüm zorluklara rağmen mesafe katetmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde fırsatların yanı sıra zorlukların da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunlar karşısında birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, yeni dönemde bakanlıktan beklentilerin fazla olduğuna işaret ederek, bunun bilincinde olduklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Daha fazla gayret sarf edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla kenetleneceğiz. Birlik beraberlik içinde ülkemizi dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

"TÜM BAKANLIKLARIMIZ EL ELE ÇALIŞACAK"

Çavuşoğlu, yarın başlayacak NATO zirvesine de hazır olduklarını ve dünyanın her yerini kucaklayan girişimci ve insani dış politikayı tüm bakanlık çalışanları olarak sürdüreceklerini ifade etti.

Kendilerinden beklentinin sadece dış politikayla ilgili olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız yeni yapılanmayla beraber iç içe, el ele, kol kola çalışacaktır." diye konuştu.

Kendilerinden beklentinin sadece var olan politikaların üzerine yeni politikalar üretmek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, bir taraftan bakanlığı güçlendirirken, diğer yandan da yeni hizmet binasının ihalesini yapıp temelini atacaklarını anlattı. Bakan Çavuşoğlu, Diplomasi Akademisi ve Stratejik Araştırmalar Merkeziyle de tüm dünyadaki ülkelerden genç diplomatların yanı sıra tecrübeli diplomatların eğitimini de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yeni politikalar üretme konusunda da beklentiler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, çünkü AB bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar politika üretmede önde gelen iki bakanlık olduğunu hatırlattı.

Bakanlık çalışanlarına seslenen Çavuşoğlu, "Sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber çalıştığım için kendimi her zaman şanslı sayıyorum. Sizlerle beraber ülkemize, milletimize çok daha güzel hizmetlere yapacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm çalışmalarınız için her birinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha sonra, bakanlığın bahçesindeki "Bahçemiz Kafe"de verilen kokteyle katılarak, bakanlık çalışanlarının tebriklerini kabul etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.