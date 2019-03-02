Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sıkıntılı şeyler olmasa daha iyi olurdu. Örneğin VAR’a gidildiğinde. Bir tanesinde ofsayt görünüyor, diğerinde penaltı var mıydı yok muydu? Kartların ikisi de sarı mı bilmiyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Ama her şeyin de adil olmasını isteriz. Biz Fenerbahçe’yi severiz. Fenerbahçe yönetimini de severiz. Neticede futbol bu. Yeni MHK değişti. Değiştikten sonra daha iyi olacak diye biz kulüp başkanları düşünürken kafamızda soru işaretleri kalması iyi değil. 10 kişi kalmamıza rağmen gayet iyi oynadık. O sarı kartların incelenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hakemlerin kasıtlı olarak bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. İyi bakmıyorlar demek ki. Hakem hataları nedeniyle yenilmek çok kötü bir şey. Takımlar en ufak hatayı kaldıracak durumda değiller. Alt taraftaki heyecanı görüyorsunuz. Aatıf sakattı. Bu maçta oynatabilirdik ama oynasaydı diğer maçlarda daha sıkıntılı olabilirdi. Bu maçın galibi olarak görüyoruz kendimizi. Çocuklar gayet iyi oynadılar. Biz Fenerbahçe’den üstündük. Rizespor’da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İkinci yarıda Rizespor’un performansını ve mücadelesini görüyorsunuz. Şehir, takım bir bütünüz. 10 kişi ile bunu yapıyorsak daha iyi de olacak."