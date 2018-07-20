Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Kosovalı file bekçisi kaleci Samir Ujkani'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık anlaşma sağladı.





Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor'umuz, Kosova milli takımı kalecisi Samir Ujkani ile sözleşme imzaladı. 2018 Rusya Dünya Kupası elemelerinde Kosava milli takımının 10 maç kalesini koruyan 30 yaşındaki Samir Ujkani, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi yöneticimiz Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladı. Ujkani'ye kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

1.88 boyundaki Samir Ujkani, daha önce Palermo, Novara, Chievo, US Latina, Genoa, Pisa ve Cremonese takımlarında oynadı. Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Cremonese ile Serie B'de 38 maçta görev yaptı.

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