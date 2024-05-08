Cazın 'Sakin Devi' Henri Texier CRR'de

Caz dünyasının devlerinden, Fransız kontrabasçı Henri Texier, 10 Mayıs Cuma akşamı triosuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Texier, saksofon sanatçısı oğlu Sébastien Texier ve davulcu Gautier Garrigue’dan oluşan triosuyla, pandemi döneminde ortaya çıkardıkları, "Heteroklite Lockdown" ile sahnede olacak. Deneylere açık müziği, enstrümanına getirdiği maceracı yaklaşımıyla cazın zirvesinde kendine haklı bir yer edinen Texier’in konseri, bir müzik akşamı olmanın ötesinde; beklentisiz ve sakince üreterek her zaman kendini tazelemeyi başarmış bir müzik adamının hikayesini sunuyor.

Henri Texier, 16 yaşında tınısından çok etkilendiği kontrabası kendi kendine öğrenmeye başlamış. Onu derinden etkileyen müzisyen Wilbur Ware olmuş. 1965’de Ornette Coleman ve Don Cherry’den etkilenerek kurduğu grup, Fransa’daki free cazın ilk defa ifade edildiği örneklerin başında geliyor. 1967’de Paris caz kulübü sahnelerine adım atan Texier, 70’lerin başlarına dek Dexter Gordon, Chet Baker, Phil Woods, Bud Powell, Donald Byrd gibi Amerikalı caz müzisyenleriyle çalmış ve kayıtlar yapmış. 70’li yıllar Avrupa caz sahnesinde aktif olup Didier Lockwood, Gordon Beck, John Abercrombie gibi isimlerle iş birlikleri yaparken tüm enstrümanları çaldığı “Amir (1976)” ve “Verech (1977)” albümlerinde besteci yönünü göstermiş, kontrabasın caz dışı müzikler ile ilintisini deneysel, heyecan veren bir ses örgüsüyle sunabilmiş.