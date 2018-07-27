Ceara - Fluminense düellosu

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Fluminense, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Ceara 8 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Fluminense 21 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fluminense son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Ceara kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fluminense kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ceara önceki hafta Bahia mücadelesinde 2-1 yenildi.

Fluminense ise Botafogo maçında 1-1 berabere kaldı.

Ceara, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 9 gol yedi.

Fluminense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fluminense, 10 gol atarken 14 gol yedi.

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