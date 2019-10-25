Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) 2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından 31. sırada seçilen ve Cleveland Cavaliers'a takaslanan Cedi Osman, Cavs ile anlaştı!

New York Times'ın haberine göre milli basketbolcu, Cavaliers'tan 4 yılda 31 milyon dolar kazanacak. Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.

2017'de NBA'in yolunu tutan ve Cavs‘te 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

ERSAN 7, ÖMER AŞIK 3 MİLYON KAZANIYOR

NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan Ersan İlyasova'nın Milwaukee Bucks ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ersan, Bucks'tan yılda 7 milyon dolar kazanıyor.

Sakatlıklar yüzünden uzun zamandır forma giyemeyen Ömer Aşık ise Chicago Bull’tan 3 milyon dolar kazanıyor. Ancak Chicago Bulls, sezon ortasında serbest bıraktığı Ömer Aşık'ın kontratının maaş bütçesi içerisinde sayılmaması için NBA yönetimiyle anlaşma sağlamıştı.