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HaberlerBasketbolCedi Osman, 31 milyon dolara imza attı! Cleveland Cavaliers'ta kalacak!

Cedi Osman, 31 milyon dolara imza attı!

2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından draft edilen, 2017'de ise Cleveland Cavaliers'a takaslanan Cedi Osman, Cavs ile 4 yıllık yeni bir anlaşma sağladı. Milli basketbolcu 4 yıl için 31 milyon dolar alacak

Cedi OsmanCedi Osman

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) 2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından 31. sırada seçilen ve Cleveland Cavaliers'a takaslanan Cedi Osman, Cavs ile anlaştı!

New York Times'ın haberine göre milli basketbolcu, Cavaliers'tan 4 yılda 31 milyon dolar kazanacak. Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.

2017'de NBA'in yolunu tutan ve Cavs‘te 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

ERSAN 7, ÖMER AŞIK 3 MİLYON KAZANIYOR

NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan Ersan İlyasova'nın Milwaukee Bucks ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ersan, Bucks'tan yılda 7 milyon dolar kazanıyor.

Sakatlıklar yüzünden uzun zamandır forma giyemeyen Ömer Aşık ise Chicago Bull’tan 3 milyon dolar kazanıyor. Ancak Chicago Bulls, sezon ortasında serbest bıraktığı Ömer Aşık'ın kontratının maaş bütçesi içerisinde sayılmaması için NBA yönetimiyle anlaşma sağlamıştı.

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