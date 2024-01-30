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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cedric Bakambu LaLiga'ya mı dönüyor? GS transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Cedric Bakambu LaLiga'ya mı dönüyor?

        Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldızı Cedric Bakambu ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi gündeme oturdu. Fransız futbol sitesi Foot Mercato'nun haberine göre İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Betis, Bakambu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Real Betis'in, Bakambu için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

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        Galatasaray'ın ise ilk kiralık teklifi kabul etmediği ve İspanyol ekibinin de oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacağı bildirildi. Bakambu'nun bu transfer teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

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        Futbola Fransa'nın Sochaux takımında başlayan Bakambu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2014 yılında 1,8 milyon euro karşılığında Bursaspor'a transfer oldu. Bir yıl sonra, 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya'nın Villarreal takımına geçti.

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        Villarreal'deki performansıyla LaLiga'da kendini kanıtladı ve takımının önemli gol silahlarından biri haline geldi. 2018 yılında ise Çin Super League takımlarından Beijing Guoan'a 40 milyon euro rekor bir transfer ücretiyle geçiş yaptı.

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        Çin'de de gol yollarındaki etkinliğini sürdüren Bakambu, bu süreçte Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2022 yılında Fransa'nın Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Bakambu, buradaki kısa süreli macerasının ardından 2022 yaz transfer döneminde Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

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        Geçtiğimiz yaz Al-Nasr SC'ye imza atan Bakambu, kısa süre sonra 700 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Bakambu, önceki sezonlardaki verimliliğine kıyasla daha düşük kaldı.

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        Real Betis'in ilgisinin arkasında, Bakambu'nun LaLiga tecrübesi yattığı düşünülüyor. İspanya'da daha önce başarılı bir performans sergileyen Bakambu, hızı ve bitiriciliğiyle kendini tanıtmıştı.

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