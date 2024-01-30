Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cedric Bakambu LaLiga'ya mı dönüyor? GS transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

Cedric Bakambu LaLiga'ya mı dönüyor? Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldızı Cedric Bakambu ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi gündeme oturdu. Fransız futbol sitesi Foot Mercato'nun haberine göre İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Betis, Bakambu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18 facebook

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Real Betis'in, Bakambu için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

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Galatasaray'ın ise ilk kiralık teklifi kabul etmediği ve İspanyol ekibinin de oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacağı bildirildi. Bakambu'nun bu transfer teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.