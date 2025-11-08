Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Cehennem Necati'nin, Coşkun Necati Arabacı'nın tahliyesine iptal | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        'Cehennem Necati'nin tahliyesine iptal!

        İzmir'de tutuklanan 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden 53 yaşındaki Coşkun Necati Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederken, tekrar tutuklama talebi kabul edildi

        Giriş: 08.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:15
        'Cehennem Necati'nin tahliyesine iptal!
        'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı (53), 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        BİRÇOK YASA DIŞI SUÇA KARIŞTI

        DHA'daki habere göre Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

        8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

        ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        'TAHLİYE' KARARI KALDIRILDI

        İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

        #Coşkun Necati Arabacı
        #İzmir
        #Son dakika haberler
