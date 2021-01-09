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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Çekya'daki fabrika Toyota'nın kontrolüne geçti

Japon otomotiv üreticisi Toyota ve Fransız üretici PSA Grubu'nun 2002'den bu yana ortak üretim yaptığı Çekya'daki Kolin fabrikası Toyota'ya devredildi. Yapılan açıklamaya göre, Toyota yeni Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak. Ayrıca, PSA Grubu ve Toyota'nın A segment modellerinin tesisteki üretimi de devam edecek

Çekya'daki fabrika Toyota'nın kontrolüne geçti
HABERTURK.COM

Toyota ve PSA Grubu arasında 2002 yılında başlayan işbirliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren TPCA fabrikasının tüm hisselerinin Toyota tarafından satın alındığı açıklandı.

Böylelikle Çekya’da bulunan Kolin üretim tesisinin Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Toyota aynı zamanda üretim tesisine 4 milyar krondan (yaklaşık 200 milyon dolar) daha fazla yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.

Öte yandan, Açılış töreniyle birlikte “Toyota Motor Manufacturing Czech Republic” ismini alan tesiste kurumsal kimlik çalışmaları da tamamlandı.

2021 itibariyle TMMCZ olarak isimlendirilen fabrikada, 2005’ten bu yana Toyota Aygo, Peugeot 108 ve Citroën C1 olmak üzere A segmenti modellerin üretimi gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Toyota’nın bu üretimleri sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

3 bin 500 çalışanı bulunan fabrikanın bölgedeki en büyük istihdamı sağlayan tesis olduğu belirtiliyor.

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