Çelik ihracatı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Çelik ihracatı ABD ambargosuna rağmen arttı

ABD'nin çelik sektörüne yönelik ambargo uygulamasına karşın, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre sektörün ihracatı yüzde 26,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde çelik sektörünün ihracatında en fazla artış İtalya'ya, en büyük düşüş ise ABD'ye gerçekleşti

08.08.2018 - 12:29 | Güncelleme: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çelik sektörü ihracatı yüzde 26,7 artarak 8 milyar 359 milyon 546 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatı, geçen yılın 7 ayında 6 milyar 595 milyon 923 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde çelik sektörünün miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke grubu Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine ihracat, yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 62,9 artarak 3 milyar 604 milyon 730 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 1 milyar 371 milyon 748 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Orta Doğu ülkeleri listenin ikinci sırasında yer aldı. Orta Doğu ülkelerine ihracatta yıllık bazda artış oranı ise yüzde 9,9 oldu.

Afrika ülkelerine ihracat ise yüzde 33,6 artışla 1 milyar 91 milyon 877 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece AB, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine, yılın 7 ayında gerçekleştirilen çelik sektörü ihracatı 1 milyar doları aştı.

İHRACAT ARTIŞINA İTALYA, DÜŞÜŞÜNE ABD YÖN VERDİ

Miktar bazında rakamlara bakıldığında, çelik sektörünün yılın 7 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 659,9 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 552,1 milyon dolarla ABD, 488,8 milyon dolarla İspanya, 443,3 milyon dolarla İsrail, 426,2 milyon dolarla Romanya, 399,6 milyon dolarla da Almanya takip etti.

Yılın ocak-temmuz döneminde, 2017'nin aynı sürecine göre çelik sektörü ihracatı en çok İtalya'ya artış kaydetti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise ABD'de yaşandı. Bu dönemde İtalya'ya ihracat 351,8 milyon dolar artarken, ABD'ye 250,4 milyon dolar geriledi.

Aynı dönemde İtalya'nın ardından miktar bazında en fazla ihracat artışı yaşanan diğer ülkeler 208,8 milyon dolarla İspanya, 185,9 milyon dolarla Belçika ve 165,5 milyon dolarla Romanya oldu. ABD'nin ardından en fazla düşüş yaşanan ülkeler ise 104,2 milyon dolarla Singapur, 90,1 milyon dolarla Türkmenistan ve 64,8 milyon dolarla da Irak şeklinde sıralandı.

"GÜNEYDOĞU ASYA, BATI AFRİKA, ORTA VE GÜNEY AMERİKA'YA YOĞUNLAŞACAĞIZ" 

AA muhabirine sektörün performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye'nin çelik ihracatının bu yılın ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre miktar bazında yüzde 2,4 artarak 11,1 milyon tona ulaştığını söyledi.

Sektörün değer bazındaki ihracatının da yüzde 26,7'lik yükselişle 8,4 milyar dolara çıktığına işaret eden Aslan, "Dünyada artan korumacılık eğilimi, ihracatımızın istenen seviyelere çıkmasını engellese de Türk çelik sektörümüz kaliteli ve rekabetçi fiyatları ile dünya genelinde tercih edilmeyi sürdürmektedir." diye konuştu.

Aslan, çelik sektörünün ABD'ye ihracatına ilişkin de görüşlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Section 232 önlemi, sektörümüzün ABD’ye çelik ihracatını olumsuz yönde etkiledi ve 7 aylık süreçte ABD'ye ihracatımız hem miktarda hem de değerde düştü. Bu yılın 7 aylık döneminde ABD'ye çelik ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 44,6 düşerek 765 bin tona geriledi. Değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 31,2 düşüşle 552 milyon dolara indi. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika bölgelerine yoğunlaşarak, ihracatımızı bu pazarlarda daha da artırmak istiyoruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.