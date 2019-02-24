Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle yapılan çelik ticaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yayan, özellikle Rusya ve Ukrayna'ya gerçekleştirilen çelik ihracatının, bu ülkelerden yapılan ithalatla kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Bir etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile STA imzalanmasının ciddi riskler taşıdığına dikkati çeken Yayan, "Ukrayna, anlaşmanın getirdiği avantajlardan faydalanarak tüm üretimini Türkiye'ye yönlendirme imkanına kavuşabilir. Bu durum, esasen Ukrayna lehine olan ticari ilişkilerin daha da dengesizleşmesine yol açacaktır. Türkiye'nin bunu kaldıracak durumu yok." dedi.

"KAPASİTEYİ KULLANABİLMEK İÇİN İTHALAT DURMALİ"

Küresel ölçekte ticarette uygulanmaya başlanan korumacı politikalar sebebiyle ihracat piyasalarında zorlanan sektörün Türkiye'nin yurt içi piyasaya yönelmesi gerektiğini anlatan Yayan, "Ocak ayında yüzde 20 gerileyen üretimin artırılabilmesi ve Türkiye'nin kapasitesini kullanabilmesi için çelik ithalatının durması ve tedarikin yurt içine yönelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yayan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımında kullanılan inşaat çelikleri için Rusya'nın Türkiye için uygun olmayan şartlar ortaya koyduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"İnşaatta, kullanılacak çeliklerin yaklaşık eksi 60 dereceye kadar dayanıklı olması ve bunun da yapılacak testlerle belirlenmesi isteniyor. Yıllarca sürecek bürokratik bir süreç dayatılıyor. Bu yaklaşımı, kesinlikle iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Akkuyu'da iklim açısından öyle bir sıcaklık olmaz. Kendi ülkemizde bize tarife dışı engel çıkartarak çeliği Rusya'dan ithal etmemizi istiyorlar. Rusya bize zaten yaklaşık 5 milyon ton çelik ihraç ediyor. Bir milyon ton da Akkuyu'daki tesis için göndermeye çalışırlarsa bu, fırsatçı bir yaklaşım olur. Türkiye'yi istismar eden bu duruma izin verilemeyeceğine inanıyoruz."

Bu arada, geçen yıl Ukrayna'dan 1 milyon 592 bin ton, Rusya'dan da 4 milyon 631 bin ton çelik ithal edilirken, bu ülkelere yapılan ihracat sırasıyla 122 bin ton ve 64 bin ton olarak kayıtlara geçti.



