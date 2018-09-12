Baldo pirinciyle ünlü Gönen'de 82 bin, Manyas'ta 65 bin dekar arazide çeltik ekimi yapan üreticilerin geçen sene dekar başına elde ettiği 450 kilogram ürün, bu yıl 700 kilograma çıktı.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, AA muhabirine, bölgede 82 bin dekar alanda çeltik ekildiğini, bunun yüzde 30'nun baldo, kalan kısmının ise Cameron Osmancık, Ronaldo, Efe ve Tuna çeşitlerinden oluştuğunu belirtti.

Özkurt, bu yıl yerli çeşitlerden biraz kaçtıklarını, özellikle fiyat açısından baldo ile eş değer Cameron ve Osmancık ile benzer Ronaldo çeşitlerini denediklerini vurgulayarak, "Dekar başına ortalama 700 kilogram aldığımızda, sadece Gönen'de 55 bin tonun üzerinde çeltik üretimi olacak. Son 5 yılın en yüksek verimine ulaştık." diye konuştu.

Türkiye'de 900 bin ton çeltik üretildiğini, bundan 450-500 bin ton civarında pirinç elde edildiğini anlatan Özkurt, uygun iklim şartları ve hastalık oluşmamasının da etkisiyle dekar başına ortalama hasat veriminin 650-700 kilograma çıktığını, kilogramı 4 liradan satıldığında dekardan 2 bin 800 lira civarında gelir sağlanacağını belirtti.

"ÜRETİCİLERİMİZ YÜKSEK VERİM ALDI"

Özkurt, bu sene verimin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim bölgemiz erkenci bölge. 25 çeltik fabrikamız ile 30 kadar kurutma sistemi bölgemizde hizmet veriyor. Yabancı otla mücadelede başarılı olan üreticilerimiz yüksek verim aldılar. Uygun iklim şartları ve hastalık oluşmamasının da etkisiyle şimdiye kadar hasat edilen ürünlerin kalitesi, randımanı oldukça yüksek. Bu yüzden üretici verimden memnun ancak malum doların artışı girdi maliyetleriyle maalesef tarıma da yansıdı. Üreticimiz desteklenmez ise gelecek yıl birçok üretici çeltik üretiminden vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu şartlarda Gönen baldosu sofralara biraz daha pahalı girmek durumuyla karşı karşıya kalabilir."

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç da ilçe genelinde 65 bin dekar alanda çeltik ekiminin gerçekleştirildiğini belirterek, "45 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu sene erken başlayan hasatta verim güzel. Hasadımız ekim ayı ortalarına kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

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