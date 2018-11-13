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Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.