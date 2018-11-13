Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı

13.11.2018 - 07:39 | Güncelleme:

2019'da Karakomik Filmler ile vizyonda olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, üçüncü filmi Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu. Paylaşımına, "Senenin 3. Filmi Emanet’in çekimleri başladı" notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var

  • 1 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    1 | 44

    Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.

  • 2 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    2 | 44

    FİLMİN KADROSUNU AÇIKLADI

    Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımına filmin oyuncularını da etiketledi.

  • 3 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    3 | 44

    Paylaşımına, "Senenin 3. Filmi Emanet’in çekimleri başladı" notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var.

  • 4 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    4 | 44

    "KILIKTAN KILIĞA GİRİYORSUNUZ MAŞALLAH"

    Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına, "Cem bey hayırlı olsun, Allah baba utandırmasın... Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah..." yorumunu yaptı.

  • 5 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    5 | 44

    Cem Yılmaz da Ozan Güven'e karşılık olarak, "Ozan bey bu sene böyle! Sanat konuşulacak bu sene, ben öyle düşünüyorum... Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor" dedi.

  • 6 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    6 | 44
  • 7 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    7 | 44
  • 8 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    8 | 44
  • 9 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    9 | 44
  • 10 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    10 | 44
  • 11 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    11 | 44
  • 12 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    12 | 44
  • 13 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    13 | 44
  • 14 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    14 | 44
  • 15 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    15 | 44
  • 16 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    16 | 44
  • 17 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    17 | 44
  • 18 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    18 | 44
  • 19 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    19 | 44
  • 20 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    20 | 44
  • 21 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    21 | 44
  • 22 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    22 | 44
  • 23 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    23 | 44
  • 24 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    24 | 44
  • 25 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    25 | 44
  • 26 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    26 | 44
  • 27 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    27 | 44
  • 28 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    28 | 44
  • 29 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    29 | 44
  • 30 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    30 | 44
  • 31 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    31 | 44
  • 32 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    32 | 44
  • 33 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    33 | 44
  • 34 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    34 | 44
  • 35 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    35 | 44
  • 36 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    36 | 44
  • 37 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    37 | 44
  • 38 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    38 | 44
  • 39 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    39 | 44
  • 40 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    40 | 44
  • 41 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    41 | 44
  • 42 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    42 | 44
  • 43 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    43 | 44
  • 44 Cem Yılmaz, 'Emanet'in çekimlerine başladı - Magazin haberleri
    44 | 44

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0