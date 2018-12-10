Cem Yılmaz ile Defne Samyeli sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz nisan ayında belgelenen Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı, doludizgin devam ediyor. Ünlü çift, mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. İkili, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi