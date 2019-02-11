Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?

Giriş: 11.02.2019 - 08:27 | Güncelleme:  

Yeni stand-up gösterisini sergilemeye hazırlanan komedyen Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı. Yılmaz, o halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

  • 1Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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    Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı. Yılmaz, o halini sosyal medya hesabından "Yakışıklım" notuyla paylaştı. Cem Davran, “Haydaaa. Kırk kere tıkla üstüne, işe yarıyor” mesajını yolladı. Yeni stand-up gösterisini sergilemeye hazırlanan komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımına takipçileri "Nazar değdi" ve "Geçmiş olsun" yorumları yaptı. Yılmaz'ın paylaşımı 130 binin üzerinde beğeni aldı.

  • 2Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 3Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 23Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 24Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 25Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 26Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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  • 27Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu? Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı - Magazin haberleri
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