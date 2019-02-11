1 | 29

Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı. Yılmaz, o halini sosyal medya hesabından "Yakışıklım" notuyla paylaştı. Cem Davran, “Haydaaa. Kırk kere tıkla üstüne, işe yarıyor” mesajını yolladı. Yeni stand-up gösterisini sergilemeye hazırlanan komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımına takipçileri "Nazar değdi" ve "Geçmiş olsun" yorumları yaptı. Yılmaz'ın paylaşımı 130 binin üzerinde beğeni aldı.