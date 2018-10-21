Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, geç saatlere kadar dostlarıyla hasret gideren Defne Samyeli, mekan çıkışı sorulardan kaçabilmek için hızla kapıda bekleyen aracına doğru yöneldi.

Cem Yılmaz ile evlilik haberleri çıkan Samyeli, bunun hatırlatılması üzerine "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Evlilik olursa zaten duyarsınız" dedi. Samyeli, kızları Derin ve Deren Talu ili ilgili soruları ise yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.

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