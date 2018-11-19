Defne Samyeli konuşmama kararı aldı

Komedyen Cem Yılmaz'la yaklaşık bir senedir aşk yaşayan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Cihangir'deydi. "Cem Yılmaz’la olan ilişkinizde evlilik düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine güzel sunucu ve şarkıcı, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek, arabasına binip evinin yolunu tuttu