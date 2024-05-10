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        Haberler Dünya Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin eylemi: İsrail yanlıları provokasyon girişiminde bulundu

        Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin eylemi: İsrail yanlıları provokasyon girişiminde bulundu

        İsviçre'nin Cenevre Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek eylemine karşı İsrail yanlısı bir grup, provokasyon girişiminde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:05
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        Üniversite kampüsünün girişindeki alanda Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı sırada ellerinde İsrail bayraklarıyla giriş yapan grup, İsrail yanlısı, Filistin karşıtı sloganlar attı.

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        Eylemcileri provoke etmeyi amaçlayan grup üyeleri, sözlü sataşmalarda da bulundu.

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        Cenevre Üniversitesi öğrencileri ise grubun bulunduğu alanın önünde el ele tutuşup çember oluşturdu.

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        İsrail yanlısı grubun üyeleri tepkilerin ardından güvenlik görevlilerinin de telkinleriyle kampüs dışına çıkarıldı.

        Bazı grup üyeleri üniversitenin duvarında asılı olan Filistin bayrakları ve Filistin destekçisi program afişlerini söktü.

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        Öğrencilerle münakaşaya giren İsrail yanlısı grup üyelerinin gergin tavrı dikkat çekti.

        Bir öğrenci, İsrail yanlısı grubun elinden bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı.

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        Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eylemi 7 Mayıs'tan bu yana aralıksız devam ediyor.

        Eyleme katılan yüzlerce öğrenci, üniversite yönetiminden İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı akademik boykot ve Gazze'de yaşananlar karşısında net bir tavır almasını talep ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #İsviçre
        #Filistin
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