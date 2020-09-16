Roma'da bu sezon takımdan gönderilmesi beklenen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü'nün yanına gitmeye hazırlanıyor. İtalya'dan Sky'ın haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.Barcelona'dan Trincao için de görüşmeler yapan ve anlaşamayan Leicester City'nin, Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Leicester'ın kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyeceği ve sezon sonunda da 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girerek bonservisi resmen alacağı belirtildi. Milli oyuncunun da İngiliz ekibiyle 2025'e kadar geçerli, senelik 3,5 milyon Euro'luk sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

2017'de 14,25 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'da 3 sezonda 88 maça çıktı ve 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.