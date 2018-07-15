ATV Irdning ile hazırlık maçı yapan Everton, ilk 45 dakikayı 10-0 üstünlükle tamamlarken Cenk Tosun, ilk devreye 4 gol sığdırdı! Everton'ın diğer gollerini Ademola Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.

Everton, maçın ikinci yarısında da 12 gol attı. 10 oyuncu değişikliğinin yapıldığı ikinci yarıda Mirallas 4, Oumar Niasse 3, Vlasic, 2 ve bir oyuncu kendi kalesine gol attı ve Everton, maçı 22-0 kazandı.

GUTI VE İLHAN MANSIZ YORUMU

Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan İlhan Mansız ve Guti'yi değerlendirdi. Tosun Paşa, "Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak Beşiktaş ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim." ifadelerini kullandı.