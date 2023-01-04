CES 2023'te oyunculara özel modeller

ASUS ROG, ROG Nebula HDR ve AniMe Matrix™ ekranlara sahip yeni Zephyrus M16 (GU604) ile Zephyrus G16 (GU603) ve Zephyrus G14 (GA402) modellerini tanıtırken, çok yönlülük açısından tümü ROG XG Mobil harici GPU ile uyumlu olan modelleri ROG Flow X16 (GV601), Flow X13 (GC33) ve Flow Z13'ü (GZ301) de yenilediğini duyurdu. Ultra çok yönlü ve kompakt yeni dizüstü bilgisayarlar, performans ve taşınabilirliği bir arada sunacak şekilde tasarlandı.

Markanın oyunculara yönelik serisi ROG, daha yüksek performans hedefiyle geliştirildi. Etkinlik sırasında sunulan yenilikler arasında 16, 17 ve 18 inç versiyonları bulunan Strix Scar ve Strix G serisi oyun dizüstü bilgisayarlar yer alıyor. Bu yeni versiyonlar için maksimum performans AMD Ryzen™ 9 Zen 4 ve 13. Nesil Intel® Core™ işlemciler ile performansı sunmak için NVIDIA Advanced Optimus desteği içeriyor.

16 inç ve 18 inç modeller, 24 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip 13. Nesil Intel Core i9-13980HX işlemcilerle donatıldı. ROG Strix SCAR 17, AMD Ryzen 9 Zen 4’e kadar işlemciye sahipken, ROG Strix SCAR 16 çarpıcı görseller için 16 inç Mini LED QHD 240 Hz Nebula HDR Ekran ile taşınabilirlik sunuyor.

ROG ZEPHYRUS SERİSİ

ROG Zephyrus G14, 16:10 en boy oranıyla, ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz Pantone® onaylı ekrana sahip 14 inçlik bir oyun modeli. Ek panel seçenekleri, QHD 165 Hz veya FHD 144 Hz sürümlerini içeriyor. Hassas mühendislik ürününde CPU ve GPU'yu kaplayan bir buhar odası, CPU üzerinde bir sıvı metal termal bileşik ve ayrıca çift 84 kanatlı Arc Flow Fanları® mevcut. Böylece, soğutma teknolojisi sayesinde aşırı ısınma konusu da endişe olmaktan çıkıyor. 76 Wh pili ise oyuncuların nerede olurlarsa olsunlar aktif kalmalarına olanak sunuyor.

Tüm Zephyrus modelleri, net sesli iletişim için Dolby Atmos hoparlörler, çoklu modlara sahip bir 3D mikrofon dizisi ve İki Yönlü AI Gürültü Engelleme teknolojisi içeriyor. G14 ve M16, bir FHD IR kamera ile, G16 ise bir HD 720P IR kamera ile birlikte sunuluyor.

Tüm modeller Windows Hello tarafından destekleniyor. Ekranlar ise Pantone Onaylı ve Dolby Vision teknolojisi ile geliştirildi. Zephyrus modellerinde 180° ErgoLift menteşe yer alıyor. Çok çeşitli bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort™ 1.4 ve güç dağıtımına sahip 100 W USB Type-C bağlantı noktası, PD şarj desteği ve WiFi 6E de bulunuyor.

ROG Flow X13 (GV302)

Model, AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU ve bir NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU içeriyor. 360° dönüştürülebilir tasarımı sayesinde tablet, çadır ve stand gibi farklı modlarda kullanılabiliyor. NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU'lu bilgisayar, isteğe bağlı bir XG Mobil harici GPU da içeriyor. Ayrıca cihaz, 75 Wh pil, 100 W USB Type-C hızlı şarj ve 130 W AC adaptör ile birlikte sunuluyor.