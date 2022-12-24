3 Ocak 2023 tarihinde medya özel günü ile Las Vegas’ta kapılarını açacak olan dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu CES, yeni yılda yepyeni teknolojilerin tanıtımına da ev sahipliği yapacak. TV teknolojisinden en yeni dizüstü bilgisayar donanımlarına, araç teknolojilerinden 5G’ye, robotlar ve dronelardan uzay teknolojisine, telefonlardan mobiliteye, kripto para birimlerinden blockchaine (blok zinciri) kadar birçok farklı konuyu bünyesinde barındıran bu dev organizasyonda ne gibi yeniliklerin yer alabileceğini Habertürk okuyucuları için derledik.

CES’in (Consumer Technology Show) resmi internet sitesinden açıkladığı verilere göre, 2023 yılında organizasyona Fortune 500 listesinde yer alan 322 şirket katılım gösterecek. 41 farklı kategoride teknoloji ve ürünlerin sergileneceği büyük organizasyonda, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 173 ülkeden temsilciler yer alacak.

Kesin program henüz yayınlanmasa da etkinliğin açılış konuşmasının 5 Ocak günü yerel saat ile 08.30’da (Türkiye saati ile 19.30) başlayacağını biliyoruz.

Yüz yüze sergilere gelince, Las Vegas Kongre ve Dünya Ticaret Merkezi'ndeki (LVCC) gelişmeleri takip etmek isteyenler aşağıdaki zamanlarda ziyaret edebilecek:

10:00 - 18:00 PT 5 Ocak Perşembe

09:00 - 18:00 PT 6 Ocak Cuma

09:00 - 18:00 PT 7 Ocak Cumartesi

09:00 - 16:00 PT 8 Ocak Pazar

CES 2023'TE ÖNCE ÇIKACAKLAR:

TELEVİZYONLAR

CES 2022, televizyonlar açısından alışılmışın dışında bir yıl olmuştu. Geçtiğimiz sene, LG ve Sony gibi büyük isimlerin çok geniş alanlarda yer aldığı ancak televizyonlarını sergilememeyi seçtiği bir yıl oldu. CES 2023, büyük isimlerin tekrar harekete geçtiği ve bir kez daha kalabalık stantlarda ürünlerini göstereceği bir sene olacak.

Teknolojinin kalbinin attığı CES’te TV’ler için her zaman büyük ekranlar hit olmuştur. Ancak bu yıl trendlerin, büyük ekranlar yerine daha iyi ve daha parlak ekranlar olması bekleniyor. QD-OLED, 2022 yılında Samsung tarafından S95B ve Sony tarafından XR-A95K ile tanıtılan yepyeni bir teknolojiydi. Bu yıl QD-OLED TV'leri şu anda mevcut olan 55 ve 65 inç dışındaki ekran boyutlarında ve diğer markalar tarafından tanıtılan modellerde görülmesi söz konusu.

Tüm markalardan gelişmiş ekran parlaklığı ve OLED benzeri siyahlar sunan bir arka ışık teknolojisi olan mini LED'li TV'ler olacak ve 2022'de tanıtılan U8H serisi Hisense gibi daha uygun fiyatlı setlerde görünecek. Samsung ve Sony gibi markaların bu seneki CES’te 100 inç üzerindeki MicroLED TV’lerini sergileyeceği belirtiliyor.

LG Electronics (LG) ise yeni bir vizyon tanıtmaya hazırlanıyor. ESG vizyonunu ve en son yeniliklerini CES 2023'te 'Herkes İçin Daha İyi Yaşam' alanında özel bir tasarımla sergileyecek.