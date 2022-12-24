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Haberler Teknoloji Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu, CES 2023'te akıllı telefondan mobiliteye her şey...
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Akıllı telefondan mobiliteye her şey dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovunda

Pandemi dolayısıyla 2 yıl sanal ortama sıkışan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES (Consumer Technology Show) geçtiğimiz yıl tüm ihtişamıyla geri dönmüştü. 2022 yılında aralarında Togg’un da yer aldığı birçok marka yeni teknolojilerini burada tanıtmıştı. Peki, yeni yılın ilk ayındaki bu dev teknoloji etkinliğinde bizleri bu kez neler bekliyor?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu, CES 2023'te akıllı telefondan mobiliteye her şey...

3 Ocak 2023 tarihinde medya özel günü ile Las Vegas’ta kapılarını açacak olan dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu CES, yeni yılda yepyeni teknolojilerin tanıtımına da ev sahipliği yapacak. TV teknolojisinden en yeni dizüstü bilgisayar donanımlarına, araç teknolojilerinden 5G’ye, robotlar ve dronelardan uzay teknolojisine, telefonlardan mobiliteye, kripto para birimlerinden blockchaine (blok zinciri) kadar birçok farklı konuyu bünyesinde barındıran bu dev organizasyonda ne gibi yeniliklerin yer alabileceğini Habertürk okuyucuları için derledik.

CES’in (Consumer Technology Show) resmi internet sitesinden açıkladığı verilere göre, 2023 yılında organizasyona Fortune 500 listesinde yer alan 322 şirket katılım gösterecek. 41 farklı kategoride teknoloji ve ürünlerin sergileneceği büyük organizasyonda, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 173 ülkeden temsilciler yer alacak.

Kesin program henüz yayınlanmasa da etkinliğin açılış konuşmasının 5 Ocak günü yerel saat ile 08.30’da (Türkiye saati ile 19.30) başlayacağını biliyoruz.

Yüz yüze sergilere gelince, Las Vegas Kongre ve Dünya Ticaret Merkezi'ndeki (LVCC) gelişmeleri takip etmek isteyenler aşağıdaki zamanlarda ziyaret edebilecek:

  • 10:00 - 18:00 PT 5 Ocak Perşembe
  • 09:00 - 18:00 PT 6 Ocak Cuma
  • 09:00 - 18:00 PT 7 Ocak Cumartesi
  • 09:00 - 16:00 PT 8 Ocak Pazar

CES 2023'TE ÖNCE ÇIKACAKLAR:

TELEVİZYONLAR

CES 2022, televizyonlar açısından alışılmışın dışında bir yıl olmuştu. Geçtiğimiz sene, LG ve Sony gibi büyük isimlerin çok geniş alanlarda yer aldığı ancak televizyonlarını sergilememeyi seçtiği bir yıl oldu. CES 2023, büyük isimlerin tekrar harekete geçtiği ve bir kez daha kalabalık stantlarda ürünlerini göstereceği bir sene olacak.

Teknolojinin kalbinin attığı CES’te TV’ler için her zaman büyük ekranlar hit olmuştur. Ancak bu yıl trendlerin, büyük ekranlar yerine daha iyi ve daha parlak ekranlar olması bekleniyor. QD-OLED, 2022 yılında Samsung tarafından S95B ve Sony tarafından XR-A95K ile tanıtılan yepyeni bir teknolojiydi. Bu yıl QD-OLED TV'leri şu anda mevcut olan 55 ve 65 inç dışındaki ekran boyutlarında ve diğer markalar tarafından tanıtılan modellerde görülmesi söz konusu.

Tüm markalardan gelişmiş ekran parlaklığı ve OLED benzeri siyahlar sunan bir arka ışık teknolojisi olan mini LED'li TV'ler olacak ve 2022'de tanıtılan U8H serisi Hisense gibi daha uygun fiyatlı setlerde görünecek. Samsung ve Sony gibi markaların bu seneki CES’te 100 inç üzerindeki MicroLED TV’lerini sergileyeceği belirtiliyor.

LG Electronics (LG) ise yeni bir vizyon tanıtmaya hazırlanıyor. ESG vizyonunu ve en son yeniliklerini CES 2023'te 'Herkes İçin Daha İyi Yaşam' alanında özel bir tasarımla sergileyecek.

Tamamen kablosuz bir televizyon mu?

Tüm bunların yanı sıra sürprizler görmemiz de mümkün. Teknoloji kulislerinde dönen iddialar tamamen kablosuz televizyon modelleri de CES 2023'te görebileceğimiz yönünde. Displace TV, değiştirilebilir bir pil paketi ile çalışan ve TV'nin günde altı saat civarında kullanıldığı taktirde bir aylık pil ömrüne sahip olan bir model ile teknoloji fuarında kendisini göstermeyi planlıyor.

TELEFONLAR

Son yıllarda, mobil telefonlar cephesinde CES'ten gelen yenilik haberleri gerileme dönemine girdi. Çoğu marka en son ve en önemli cep telefonu modellerinin tanıtım takvimlerini yılın başka dönemlerindeki özel etkinliklerine kaydırmayı tercih etti. Samsung Galaxy S23 serisinin şubat ayında tanıtılması, bu örneklerden yalnızca bir tanesi.

Oyun telefonu Razer Edge Hero

Bununla birlikte, mobil cihazların tanıtımları CES’ten tamamen uzaklaşmış değil. Razer, ilk olarak RazerCon 2022'de gösterilen Razer Edge 5G ile piyasadaki en iyi oyun telefonlarına gözünü çoktan dikti. Verizon ile ortaklaşa geliştirilen 5G özellikli, Android destekli oyun cihazının fiyatlandırması, CES 2023’teki gösterimine dek gizliliğini koruyor.

TCL markası uygun fiyatlı yeni Android telefonlar sunarak CES’te dikkatleri üzerine çekmeyi hedeflerken, geçtiğimiz yılın ötesine geçebilecek bir sürpriz de kulislerde konuşuluyor; HMD Global’in yeni bir Nokia modeli tanıtması… Bütün bunlara ek olarak, CES 2022’de tanıtılan Galaxy S21 FE'nin uygun fiyatlı bir halefi olmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyebiliriz.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayar teknolojileri ve işlemciler dendiği zaman akla gelen ilk birkaç marka arasında olan Nvidia’nın, CES'teki en büyük oyunculardan da bir tanesi olması bekleniyor. Merakla beklenen RTX 4070 Ti'ye ek olarak, kulislerde dönen bazı söylemlere göre daha az güçlü RTX 4070'in de bu sene fuarda sergileneceği vurgulanıyor.