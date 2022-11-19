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Bilimin cevap veremediği düşündükçe içinden çıkamayacağınız sorular!

Bilim dünyasında yapılan araştırmalar ile pek çok bilinmeyen sorular cevabını bulmuş ve bugüne kadar ilerleme kat edilmiştir. Ancak bazı sorular bilimi bile cevapsız bırakacak kadar bilinmesi imkansız ve düşündükçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İşte cevabını bilseniz kesinlikle Nobel Ödülü’nü kazanacağınız sorular...

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  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    BÜYÜK PATLAMADAN ÖNCE NE VARDI?

    Büyük patlama genel olarak evrenin ve her şeyin başlangıcı olarak görülür. Bilime göre yaklaşık 13.8 milyar yıl önce büyük patlama meydana geldi ve evren genişleyerek “var olmaya” başladı. 

    Peki büyük patlamadan önce ne vardı? İşte tam bu noktada bilim yetersiz kalıyor ve sorulara cevap veremiyor. Olası cevapların hepsi ise kafa karıştırıcı olabilir.
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    ZAMANDA YOLCULUK YAPILABİLİR Mİ?

    Bir zaman makinesi icat edilmediği sürece pek mümkün gibi gözükmüyor. Bilim insanları teorik olarak solucan delikleri aracılıyla galaksinin farklı yer ve zamanında yolculuk yapılabileceğini düşünüyor.
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    GERÇEKLİK ASLINDA GERÇEK Mİ?

    Bazı bilim insanları ve felsefecilere göre fiziksel gerçeklik değişken bir kavramdır. Bilim insanları için gerçeklik daha çok kuantum mekaniğe dayanır. Evrenin sanıldığından daha fazla boyuta sahip olabileceğini düşünen bilim insanları, bu boyutlara ulaşmanın mümkün olmayacağını söylüyor.

     
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ?

    Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiririz. Ancak bilim insanları tarafından neden rüya gördüğümüz bilinemiyor ve bunu açıklamak için araştırmalarını sürdürüyorlar.
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    BİLİNÇ NEDİR?

    Bilincin nasıl ortaya çıktığı ve neden bir şeyin bilinçli yapılabildiği felsefesi oldukça kafa karıştırıcı ve çıkmaza sokan bir sorudur.

    Beynimizde çok sayıda olayı ve bilgiyi bütünleştirerek duyusal girdilerle tepki vermek yerine, mantık çerçevesinde neyin gerçek olduğunu, neyin gerçek olmadığını ayırt etmemize yardımcı olan bilinçtir.

    Hayatta kalmamıza yardımcı olan bu dürtüsel fonksiyon çoklu gelecek senaryolarını hayal etmemizde rol oynuyor. Bilim tarafından bilincin nasıl ortaya çıktığı hala bilinemiyor.
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    EVRENDE YALNIZ MIYIZ?

    Bilim insanları evrende ulaşılabilecek gezegenleri araştırarak yaşanılabilir olup olmadıkları konusunda çeşitli araştırmalar yapıyor. Radyo teleskoplar ile uzaydan gelen sinyaller dinleniyor, hatta 1977’de bir uzaylı mesajı potansiyeli taşıyan işaretler duyulmuştu.  
  • Cevabını bilseydiniz Nobel Ödülü kazanırdınız!

    EVREN NASIL OLUŞTU?

    Gök bilimcilerin bir türlü cevabını çözemedikleri sorulardan birisi de evrenin nasıl oluştuğudur. Bilim insanları evrenin yüzde 95’inin neyden yapıldığını bilmiyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi oluşturan atomlar evrenin sadece yüzde 5’lik kısmına sahiptir. Son 80 yılda, geri kalan kısım karanlık madde ve karanlık enerji olarak nitelendirilmiştir. 

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