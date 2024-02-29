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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 3 - Leeds United: 2 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 3 - Leeds United: 2 |MAÇ SONUCU

        İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:56
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        Chelsea çeyrek final biletini aldı!
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        Chelsea, İngiltere FA Cup'un 5. turunda Leeds United ile evinde karşılaştığı maçı 3-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Mykhaylo Mudryk ve 90. dakikada Conor Gallagher, Leeds'in gollerini 8. ve 59. dakikada Mateo Joseph kaydetti.

        Chelsea'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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