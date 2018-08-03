Cheltenham Town - Crawley Town maçı rakamları

Cheltenham Town ve Crawley Town, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Cheltenham Town son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Crawley Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 291 kodlu maçı oynayanlar; Cheltenham Town galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Crawley Town galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Cheltenham Town son haftadaki Cambridge United müsabasında 0-0 berabere kaldı.
Crawley Town ise Exeter City karşılaşmasında 3-1 kazandı.
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