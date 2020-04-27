CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal:

AA

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık emekçilerinin mücadele sürecinde yaptıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Devlet içinde devlet" tabiri kullanılarak bazı belediyelerin yardımlarının engellendiğini savunan Ünsal, "Bu süreçte her kanaldan yardımlaşma gerekirken iktidarın bir şey yapmadığını görüyoruz." dedi.

Bu sürecin, yaşamın bir kesiti olduğunu dile getiren Ünsal, "Ölümün ne kadar yakın olduğunu görmemiz gerekirken insani hırsların ne kadar boş olduğunu öğrendik. Sarayın davranışlarında bunları hiç mi hiç göremedik. Topluma yardım için can atan belediyelere engel olan saray, maske ve kolonya dağıtımını bile beceremedi. Maskeyi karneye bağlayan bir siyasi iktidar olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadele sürecinin olumlu etkilerinin de olduğuna değinen Ünsal, Pamukkale Travertenleri'nin beyazladığını, İstanbul Ortaköy kıyılarında yunusların gezinti yaptığını, hava kirliliğinin azalmasıyla İstanbul'dan Uludağ'ın görülmeye başlandığını ifade etti.

Koronavirüsten etkilenen tek canlının insan olduğunu belirten Ünsal, "Doğaya baktığımızda karıncaların rahatladığını, göçmen kuşların daha rahat uçtuğunu, yabani hayvanların doğada daha rahat yaşadığını gördük. İnsan dışındaki tüm canlılar, doğada planladıkları gibi yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.