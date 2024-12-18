CHP'de 3 isme ihraç talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO’ya ait otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Muğla’nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu’ndaki SİNPAŞ GYO’ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi. 3 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edildi.