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AA

CHP'li Salıcı'dan 37. Olağan Kurultay değerlendirmesi:



- "28-29 Mart'ta yapacağımız kurultayımız, bir iktidar kurultayı olacak" - "Kurultayda CHP'nin önümüzdeki dönemini yürütecek, partinin ittifak siyasetini de özümsemiş bir şekilde yürütecek kadrolarla CHP'yi iktidara götürecek bir anlayışı ortaya koyacağız" - "(Kılıçdaroğlu hariç) Genel Başkanlığa aday olmak isteyen arkadaşımız olabilir ama anlamlı bir yarış olmayacağı görünüyor"

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "28-29 Mart tarihlerinde yapacağımız kurultayımız, bir iktidar kurultayı olacak." dedi.

Salıcı, 28-29 Mart'ta düzenlenecek 37. Olağan Kurultay öncesi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 14 Aralık 2019'da başlayan kurultay takvimi kapsamında, ilçe kongrelerinin tamamlandığını anımsatan Salıcı, "kucaklayıcı bir kongre süreci" geçirdiklerini söyledi.

"Parti içinde sürecin parçası olmak isteyen herkesi sürece dahil etmek isteyen bir anlayışla kongre süreci yürüyor." diyen Salıcı, şöyle konuştu:

"Biz 935 ilçede kongre yaptık. Bunların 576'sında tek adayla geçilmiş. 359'unda nezaket içinde bir yarış olmuş. Bizi sevindiren şeylerden biri şu; örneğin Çankaya Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi orada tek aday oldu ama doğuda birçok ilçede çok adaylı seçimler yapıldı. Bu memnuniyet verici bir şey. Süreç nezaket içerisinde yürüyor. Partili arkadaşlarımız, partinin önümüzdeki dönem iktidar perspektifine uygun bir süreç yürütüyorlar."

Partinin il kongrelerinin de 26 Ocak'ta başladığını, şu ana kadar da 10 ilde seçimlerin yapıldığını aktaran Salıcı, ilçelerdeki durumun genel olarak illerde de yaşandığını söyledi.

İstanbul'da 9 Şubat Pazar günü yapılacak il başkanlığı seçiminde şu an için sadece Canan Kaftancıoğlu'nun aday olduğunu, Ankara'da çok aday adayı bulunmasına karşın burada ise henüz süre olduğuna işaret eden Oğuz Kaan Salıcı, "Bu hafta sonu İzmir ve İstanbul'un kongresi var. İzmir'de de tek adayla gidilebilir. İstanbul'da da şu anda tek aday görülüyor." dedi.

- Büyük kurultay hazırlıkları

37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılacağını anımsatan Salıcı, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Muharrem Erkek ile kendisinin içinde olduğu bir komisyonun süreci yürüteceğini bildirdi.

"28-29 Mart tarihlerinde yapacağımız kurultayımız, bir iktidar kurultayı olacak" diyen Salıcı, şöyle devam etti:

"Coşkulu, canlı bir kurultay planlıyoruz. Kurultayımızda CHP'nin önümüzdeki dönemini yürütecek, partinin ittifak siyasetini de özümsemiş bir şekilde yürütecek kadrolarla CHP'yi iktidara götürecek bir anlayışı ortaya koyacağız. Ona uygun kadrolar seçeceğiz."

Salıcı, iki gün sürecek kurultayın ilk gününde Genel Başkan, ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinin gerçekleştirileceğini ifade ederken, PM seçimlerinin "çarşaf liste" olup olmayacağı yönündeki bir sorunun cevabı içinse henüz erken olduğunu söyledi.

Bu tür tartışmalar için erken olduğunu tekrarlayan Salıcı, CHP kurultaylarında geleneksel olarak "çarşaf liste" yönteminin benimsendiğini de bildirdi.

- Kılıçdaroğlu tek aday

Oğuz Kaan Salıcı, 37. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hariç şu anda başka bir adayın olmadığını belirtirken, "Aday olmak isteyen arkadaşımız olabilir ama anlamlı bir yarış olmayacağı görünüyor." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Merkezinin, kongrelere müdahil olduğu yünündeki eleştirilere de yanıt veren Salıcı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Eğer CHP üyesiyseniz, yaşamış olduğunuz seçmen kütüğünüzün bulunduğu mahallede, mahalleye konan sandığa gider oyunuzu atarsınız. İlçede oy kullanacak, ilçe başkanını seçecek delegeyi belirlemek için. Bu başka hangi partide var? Bizim kongrelerimizde birden çok aday olması alışılmış bir şeydir. Ama ben AK Parti'de yarış olduğunu veya Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeninde de yarış olduğunu hatırlamıyorum. CHP nezaket içerisinde yarışır, şu anda daha çok mutabakatla aday belirliyor. Bunu da genel merkez değil, yereldeki dinamikler yapıyor. Kurultay delegesi belirlenmesinde genel merkezin bir etkisi yoktur. Bizim genel merkezimiz o işlerle uğraşmaz. O tamamen yerelin dinamikleriyle ilgilidir."

- "Hak, hukuk, adalet çerçevesinde siyaset anlayışı devam edecek"

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin kurultay sonrası izleyeceği politikayla ilgili de bilgi verdi. CHP'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana "birşey" yapmaya çalıştığını aktaran Salıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'nin yapmaya çalıştığı şey şu; toplumda kutuplaşma yaratmaya çalışan bir iktidar var, bir blok oluştu, bir Cumhur İttifakı oluştu. Bunun karşısında demokrasiden yana kendi arasında farklılıkları olan ama demokrasi paydasında bir araya gelmiş bir Millet İttifakı oluştu. Kutuplaşmadan beslenmiyor, kutuplaşmayı ortadan kaldıran, vatandaşın kucaklaşmasını sağlayan bir dil kullanıyor. Başarılı oluyor mu? 31 Mart bunun başarılı olduğunu gösterdi. Bunun aslında ne kadar büyük bir özlem olduğunu vatandaş 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu seçerek de gösterdi. O seçim bir belediye seçimi olmasının ötesinde anlamlar ifade etti."

Belediye başkanlarının vatandaşa kimlik, siyasi aidiyet, inanç farklılığı gözetmeden hizmet ettiğini dile getiren Salıcı, bu hizmetlerin sonuçlarının olumlu olduğunu da yaptırdıkları araştırmalarda gördüklerini söyledi.

Salıcı, belediye başkanlarının aldıkları oyun daha ötesinde bir vatandaş memnuniyetine sahip olduklarını kaydetti.

Vatandaşın CHP'nin uzun zamandır görev almadığı büyükşehirlerde yapılan doğru işleri gördüğünü aktaran Salıcı, "Bu CHP'nin aynı zamanda Türkiye'yi yönetebileceğini de herkese gösteren, ikna eden, somut gerçeklerle ortaya koyan bir süreç. Bu kucaklaşma, kutuplaşmaya karşı demokrasiyi savunma, demokrasi ittifakını ortaya koyma, vatandaşımızı birbirinden ayırmadan hak, hukuk, adalet çerçevesinde siyaset anlayışı kurultaydan sonra da devam edecek siyaset anlayışı." diye konuştu.

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamaları takip ettiklerini ifade eden Salıcı, Ali Babacan'ın parti kurması halinde onun da yaptığı açıklamalara, Türkiye'ye ilişkin fikirlerine bakacaklarını söyledi. Salıcı, "Onun üzerinden bizim bir değerlendirmemiz olur onların da bir değerlendirmesi olur." dedi.

,Merve Yıldızalp Özmen