CHP'li Yücel: Tutuklama kararı siyasi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yücel, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Antalyada teleferik kabininin düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşa Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bu üzücü kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gece Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında tutuklama kararı verildiğini anımsatan Yücel, tutuklama kararının siyasi bir karar olduğunu savundu.

Kepez Belediye Başkanının belediye başkanlığına adaylık başvurusu yapmak için belediye iştiraki ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Genel Müdürlüğünden 28 Kasım 2023te istifa ettiğine dikkati çeken Yücel, şunları söyledi:

REKLAM "İstifadan sonra işletmede defalarca denetim yapılmıştır. Ancak; bu acı olaydan bile siyasi rant devşirmeyi hedefleyen, partimizi karalamaya çalışanlar öncelikle şunu anlamalıdır, kazada sorumluluğu olan herkes, tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermeli ve hak ettiği cezayı almalıdır. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak bu soruşturmayı, siyasetle ilişkilendirmeye çalışanlar, karşılarında Cumhuriyet Halk Partisini göreceklerdir." "BU HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ" 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına da değinen Yücel, CHPli belediye başkanlarının mazbatalarını aldığını ve çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yücel, yerel seçimlerin, CHPdeki değişimin Türkiye genelinde toplumca onaylandığını herkese gösterdiğini söyledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları itirazı hatırlatan Yücel, "Biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız." dedi. Bugün Hatay seçimleriyle ilgili YSKye "Tam kanunsuzluk" başvurusunun Genel Başkan Özgür Özel tarafından yapıldığını belirten Yücel, YSK tarafından Hatay seçimlerinin derhal iptal edilerek yenilenmesine karar verilmesi gerektiğini savundu. Yücel, Ticaret Bakanlığının İsraile uyguladığı ihracat sınırlamasına ilişkin, "Biz, getirilen ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. İsrail vahşeti karşısında aylar sonra adım atan AKP, bu kısıtlamayı genişletmeli ve İsrail ile ticaret tamamen bitirilmelidir. Türkiyenin mazlum Filistinlilerin yanında olduğunu göstermelidir. İsraille ticaret Filistine ihanettir." diye konuştu.

REKLAM İranın İsraile yönelik saldırılarında iktidarı uzun süre sessiz kalmakla eleştiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar oluyor. AKP iktidarı, saatlerce ne diyeceğini bilemedi. Bu önemli gelişmeler karşısında başta Dışişleri Bakanı olmak üzere tek bir yetkilinin dahi bu konuda, uzun süre bir açıklama yapmaması, ülkemizin dış politika hanesine eksi puan yazılmıştır. Bizden habersiz bölgede yaprak kıpırdayamaz diyenler ekonomide bağımsız olmazsan, dış politikada günübirlik çıkarlara göre şekillenen, tutarsız ve istikrarsız bir siyaset uygularsan, tavır göstermen gereken yerde ve zamanda tavır gösteremezsen, uluslararası camiada seni kimse ciddiye almaz."

"CHP, FİLİSTİNLİLER'İN VE TÜM MAZLUM HALKLARIN YANINDA" Yücel, CHPnin Filistinlilerin ve tüm mazlum halkların yanında, Orta Doğuda gerilimi yükseltecek tüm politikaların ise karşısında olduğunu söyledi. Son 3 yıldır enflasyonun sürekli yükseldiğini, Türk Lirasının sürekli değer kaybettiğini belirten Yücel, vatandaşın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Yücel, "Partimizde başlattığımız değişim rüzgarı artık ülkemizde de esmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisini yerel seçimlerde Türkiyenin birinci partisi yapan halkımız, inanıyoruz ki ilk genel seçimlerde de bize aynı gururu yaşatacak." dedi.