CHP'nin kurultay sloganı belli oldu

CHP 39'ncu Olağan Kurultayını 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

İlk gün parti programı, ikinci gün genel başkan, üçüncü gün ise 60 kişilik Parti Meclisi için seçimi yapılacak.

"ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI"

Kurultay ile ilgili hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Ana slogan "Şimdi İktidar Zamanı" olacak. Kurultaya tek aday olarak girmesi beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsü konuşmasında CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki gösterecek, sık sık adalet ve mücadele vurgusu yapacak.

İDARİ MYK ÜYE SAYISI ARTACAK

Edinilen bilgiye göre, parti yönetiminde de önemli değişikliklere gidilecek. Buna göre gölge kabine sisteminden vazgeçilecek. Burada görev yapan bazı isimler Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nde görev alacak.

Ayrıca MYK üye sayısında da değişiklik yapılması bekleniyor. Gölge kabine sisteminden vazgeçilmesiyle idari MYK üye sayısı arttırılacak. Genel sekreter, yerel yönetimler, teşkilat, seçim ve hukuk işleri, medya, maliye ve parti sözcüsü olmak üzere 7 kişiden oluşan idari MYK üye sayısını 13 veya 14'e çıkarılacak.