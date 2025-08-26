CHP Salihli İlçe Başkanı Akgün istifa etti

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, görev süresince CHP'nin değerlerine bağlı kalarak ilçe başkanlığı yaptığını ve bu değerler çerçevesinde yeniden aday olduğunu söyledi.

İlçe başkanlığı yarışında adil bir seçim ortamı yaşanmadığını iddia eden Akgün, "Bu sebeple partimizin ve Salihli'nin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren ilçe başkanlığı görevimden de istifa ediyorum." dedi.

3 İLÇE BAŞKAN ADAYI DAHA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan istifa edip, adaylıktan çekilen Enver Akgün'ün yanı sıra ilçe başkanlığına aday olan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak da ortak bir açıklama yaparak, adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Yarıştan çekilen başkan adayları adına açıklama yapan Olgun Özbudak, ilçe başkanlığı seçimlerinde tarafsız kalması gereken bazı STK’lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü.