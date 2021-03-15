Kripto para birimi hisselerdeki yükseliş beraberinde kripto paralara da ilgiyi getirdi. Bu para birimlerinden biri de son günlerde hisseleri hızla yükselen CHZ Coin... Peki, Chiliz - CHZ Coin nedir? CHZ Coin 15 Mart Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

CHZ COIN NEDİR?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz (CHZ),spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

15 MART CHZ COIN

CHZ Coin bugün yani 15 Mart Pazartesi günü ortalama olarak 4 lira 89 kuruş seviyelerinde seyrediyor.