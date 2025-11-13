Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cihan, acı haberi canlı yayında aldı!

        Cihan, acı haberi canlı yayında aldı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün son dakika bir gelişme yaşandı. Yılmaz, kayıp Bayram Caner Keskin'e ait olduğu büyük ölçüde iddia edilen bir cesedin Urla–Güzelbahçe tarafında, bir evin duvar dibinde bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cihan, acı haberi canlı yayında aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        12 Haziran’dan beri kayıp olan ve haftalardır Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından köşe bucak aranan İzmirli Bayram Caner Keskin’e dair hiçbir iz bulunamamıştı. İzmir’de, özellikle Torbalı başta olmak üzere birçok bölge polis ekipleri ve kadavra köpekleriyle birlikte aranmıştı. Ancak bugüne kadar herhangi bir haber alınamamıştı. Didem Arslan Yılmaz, kardeşi Cihan’a her seferinde abisinin yaşıyor olma ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirmişti.

        CANER KESKİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

        Didem Arslan Yılmaz, canlı yayın esnasında kulağına gelen son dakika bilgisini paylaştı. Didem Arslan Yılmaz, kayıp Bayram Caner Keskin’e ait olduğu büyük ölçüde iddia edilen bir cesedin Urla–Güzelbahçe tarafında, bir evin duvar dibinde bulunduğunu açıkladı.

        OLAY YERİNDEN CANLI YAYIN!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme seyircisi olduğunu söyleyen Hasan isimli bir kişi, olay yerine yakın olduğunu belirterek bölgeye gitti. Aynı dakikalarda Cihan Keskin de görüntülü olarak canlı yayına bağlandı ve Adli Tıp Kurumu’na gittiğini söyledi.

        BABA MESUT KESKİN KIYAFETLERİ TEŞHİS ETTİ

        Didem Arslan Yılmaz, baba Mesut Keskin’in cesedi teşhis ettiğini ve oğlunun Caner olduğunu doğruladığını canlı yayında Cihan’a aktardı. Cihan, canlı yayında yıkıldı. Türkiye, bir kardeşin abisinin ölüm haberini aldığı o anlara tanıklık etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?