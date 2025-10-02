Cihan’ın cevapları şoke etti

Videonun yayınlanmasının ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ı soru yağmuruna tuttu. Önce Cihan’a, abisinin o gün ne renk tişört giydiğini nasıl yanlış hatırladığını sordu. Ardından, abisinin çantasını “gri” olarak nitelendirmesinin sebebini gündeme getirdi. Didem Arslan Yılmaz ve birçok izleyici, çantanın bariz şekilde siyah olduğunu dile getirirken Cihan, “Benim için gri” cevabını verdi.

SES KAYITLARI YAYINLANDI

Bu görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın aylar önce abisi Caner’e gönderdiği ses kayıtlarını da yayınladı. Kayıtlarda, Cihan’ın abisi gitmesi halinde kendisine zarar vermekle tehdit ettiği açıkça duyuldu.

Cihan ise bu sözleri, abisinin gitmesini engellemek için söylediğini ifade etti. Ayrıca “Abime ben zarar vermedim, ben kardeş katili değilim” diyerek kendini savundu.