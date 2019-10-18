Çıkık nasıl anlaşılır?

Çıkık; eklemlerin kalıcı olarak ayrılmasıdır ve kendiliğinden bir düzelme meydana gelmez. Çıkığın en önemli belirtisi aşırı bir ağrı, şişkinlik ve hareket edememedir. Çoğunlukla çıkık ile kırık birbirinden ayrılması zor bir durum yaratır. Bazen hekimler bile bu konuda sıkıntı yaşayabilirler.

O nedenle belirtiyle tespit edilmenin yanı sıra bir röntgen çekilmesi gereklidir. Çıkık olabilen kol, bacak ve eklemlerde daha sonrası kötü bir etki olmaması açısından acilen önlem alınması gereklidir. Bu etkinin sonucunda; bağ yırtılması, kemiklerde kırılma ve kapsül yırtılması olabilmektedir. Eklemi yerinde tutma işlevini yerine getiren bağ ve kapsül yırtılmasıyla çıkık meydana gelmektedir.

Doğumsal Çıkıklar:

Çıkıkların en önemli nedenlerinden biri anne karnındaki bebeğin gebelikte kullanılan ilaçlar ve annenin zayıf olması ile ters doğum oluşması halinde çıkıklar oluşabilmektedir. Genelde kalça çıkıklığı yaygın görülen bir doğum bozukluğudur.

Darbelere bağlı çıkıklar:

Kazalar, düşme, darbe alma, bir yere çarpma ve diğer bazı nedenlerden ötürü çıkıklar oluşabilmektedir. Darbe anında bağ ile kapsül yırtılarak çıkığın oluşmasına neden olur.

Kronik çıkıklar:

Hemen her şekilde görülebilen çıkıklardır. Elbise giyip çıkarırken, hapşururken ve öksürürken oluşabilmektedir. Bu genelde daha önce oluşan bir akut çıkıntının tedavi edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yaşamı olumsuz etkileyen bir durumdur. Bunun çözümlenmesi için de ameliyat gerekmektedir.

En çok çıkıkların olduğu bölgeler; kalçalar, kol, bacak, omuz eklemlerinde, diz, parmaklar ve ayak bileği eklemlerinde daha sık rastlanmaktadır.