Çikolatalı kek tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı kek nasıl yapılır? Beş çaylarınızda anlık misafirlerinize değişik tatlar arayanlara özel bir tarifle karşınızdayız. Çikolatalı kek sade keke kıyasla daha bir parlak gözükür inanmazsanız deneyin. Hem ağızda dağılan lokum gibi tadıyla sizi cezbedecektir.
Çikolatalı kek malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- ½ su bardağı sıvı yağ
- 25 gram kakao
- 3 yemek kaşığı çikolatalı fındık ezmesi
- 2 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Çikolatalı kek yapılışı:
- Kek yapımı için kullanılacak tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
- Kek hamurunu yapmak için önce şeker ve yumurtayı köpük haline gelene kadar mikserle çırpın.
- Kakao, çikolatalı fındık ezmesi, sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
- Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip kıvamlı bir hale getirene kadar karıştırmaya devam edin.
- 180 derecede ısıttığınız fırınınızda 40 dakikaya kadar pişirin.
- Fırından aldığınız keki oda sıcaklığında soğutup servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
YORUMLAR