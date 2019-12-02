Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump yönetiminin Hong Kong'daki gösterilerle ilgili olarak çıkarttığı yaptırım kararına bir tepki daha geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD Donanması'na ait savaş ve uçak gemilerinin Hong Kong limanını ziyaret taleplerinin değerlendirilmesine süresiz erteleme getirildiği belirtildi.
Bakanlık sözcüsü Hua Chunying günlü basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD merkezli 'İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de, Hong Kong'daki göstericilere destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını kaydetti.
Pekin yönetimi, ABD'nin Hong Kong'daki olaylara 'müdahale etmeye' devam etmesi durumunda yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde yaşanan insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Çinli yetkililere yönelik yaptırım kararını geçtiğimiz günlerde imzalamıştı.
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