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Ç﻿in'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Çin'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı. Ülkede dün 31 bin 444 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Daha önce en yüksek vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü.

Ç﻿in'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Ç﻿in'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
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BBC TÜRKÇE

Çin'de dün günlük koronavirüs vaka sayısının rekor düzeye çıktığı açıklandı. Ülkede dün 31 bin 444 kişide koronavirüs tesit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü.

Ülkede koronavirüse yeni yakalananların çoğunda herhangi bir semptom görülmediği bildiriliyor.

Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.

Daha önce en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı Nisan ayında ise Çin'in en kalabalık kenti Şanghay'da kapatma önlemleri uygulanıyordu.

'Sıfır Covid' politikası

Çin'in sıkı "Sıfır Covid" politikası uyarınca, ülkede vaka sayılarındaki en ufak artış, sert kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamalarını beraberinde getiriyor.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu Zhengzhou kentinde de kısıtlamalar artırıldı.

Covid önlemlerine ve düşük ücretle çalıştırılmalarına tepki gösteren işçiler, fabrikada protesto gösterileri düzenlemişti.

Gösteriler sırasında işçilerle polis arasında çatışma çıkmıştı.

Fabrikanın sahibi olan Foxconn şirketinin, yeni işe alınanlara, tesisten derhal ayrılmaları karşılığında 1400 dolar ödemeyi kabul ettiği bildiriliyor.

Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Zhengzhou'da yerel yönetim, negatif Covid test sonucu olmayan ve yetkililerden izin almayanların, kent merkezinden ayrılmalarını yasakladı.

Kent halkına ayrıca, "gerekli olmadıkça" evlerinden ayrılmamaları tavsiye edildi.

Cuma gününden itibaren 5 gün boyunca uygulanacak kısıtlamalar 6 milyondan fazla kişiyi etkileyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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