Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?

Çin'de vakalar artıyor! 8 ay sonra ilk ölüm! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, salgının çıkış noktası Çin'de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi.

Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ UZMANLARI ÇİN'E VARDI

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Çin'e geleceği bildirilmişti. Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre, DSÖ uzmanları Çin'e vardı.

DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere Çinli meslektaşlarıyla görüşeceği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19 kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.