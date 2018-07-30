Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Çin kariyerine çılgın bir performansla başladı. 2 sezon formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulübü Benfica tarafından Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanan Anderson Talisca, çıktığı 2 maçta 5 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

Talisca, ilk maçında Guizhou Zhicheng karşısında 3 gol atarken takımı sahadan 4-0 galip ayrıldı. Brezilyalı yıldız, dün Chongqing Lifan 5-0 yendikleri karşılaşmada ise 2 gol kaydetti. Talisca ayrıca 2 de asist yaptı.

Talisca'nın Çin ekibiyle 1 Ocak 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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