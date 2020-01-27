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Dünyada korku ve endişeye neden olan koronavirüsün merkezi olan Çin'de salgınla mücadele için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı büyük kentlerin karantinaya alındığı ülkede şimdi de vahşi hayvan ticareti yasaklandı. Çin yönetimi, hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen ölümcül virüsle mücadele için vahşi hayvan pazarlarının kapatıldığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Bu marketlerde içlerinde porsuk, kirpi, semender, akrep ve kurt yavrularının da bulunduğu 110'dan fazla tür satışa sunuluyordu. Vahşi hayvan pazarları Çin'in yanı sıra, Laos, Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerde de bulunuyor.

Şu ana kadar 80 kişinin hayatını kaybettiği salgından sadece Çin'de 2500 kişi etkilenmişti. Koronavirüs salgını Çin'in yanı sıra başta Asya ülkeleri olmak üzere, Avustralya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de etkisini gösterdi.

Uzmanlar yeni tip koronavirüsün, Wuhan kentinde bulunan ve egzotik hayvanların satıldığı deniz ürünleri pazarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyordu. Virüsün yarasa ve yılan gibi hayvanlardan da bulaşmış olabileceği değerlendirmeleri yapılıyordu.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Tüketiciler vahşi hayvanları yemenin getireceği sağlık risklerinin farkında olmalı ve av eti tüketmekten kaçınarak sağlıklı beslenmeye yönelmeli" ifadelerine yer verildi.

Tüm vahşi hayvan merkezlerinin karantina altına alınacağı belirtilen açıklamada, yeni düzenlemelerin katı bir şekilde uygulanacak ve yasakların salgın sona erene kadar devam edeceği ifade edildi.

Pekin yönetiminin kararı, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo isimli sosyal medya sitesinde 19 bilim insanının yaptığı vahşi hayvanların tüketilmesinin engellenmesi konulu çağrıdan sonra geldi. Bilim insanları son yıllarda gerçekleşen SARS, H7N9 kuş gribi ve Orta Doğu solunum sendromu gibi birçok salgının hayvanlarla bağlantılı olduğuna dikkat çekmişti.

KARANTİNADAN ÖNCE 5 MİLYON KİŞİ WUHAN'I TERK ETTİ

Salgının başlangıç noktası olan Wuhan kentinde karantina koşulları devam ederken, Belediye Başkanı Zhou Xianwang Pazar günü bir basın toplantısı düzenledi.

Zhou, an itibariyle 2700 kişinin virüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu bunlardan 1000'e yakınında virüs bulunmasına muhtemel gözüyle bakıldığını belirtti. Wuhan'da hali hazırda tespit edilen 533 vaka bulunuyor.

Zhou ayrıca virüsün yayılma hızını giderek artırdığını ve direnç kazandığını belirtirken, 9 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Wuhan kentinde, şehir karantinaya alınmadan önce de 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini söyledi.