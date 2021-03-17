Çin'den gönderilen kargodan çıktı... Ürküten koli!

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı.
DHA'nın haberine göre Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.
Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, "Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin´den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim" dedi.
"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"
Braaten, kolinin içerisinden `kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, internet üzerinden yaptığı araştırmada ürünün fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında değiştiğini söyledi.
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