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Çin'den gönderilen kargodan bakın ne çıktı!

Kanada´nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, Çin´den gönderilen kargo kolisini açınca şaşkına uğradı. Braaten´e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı

Çin'den gönderilen kargodan bakın ne çıktı! - Haberler
Çin'den gönderilen kargodan çıktı... Ürküten koli!
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DHA

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, "Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin´den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim" dedi.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden `kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, internet üzerinden yaptığı araştırmada ürünün fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında değiştiğini söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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