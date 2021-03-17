Çin'den gönderilen kargodan çıktı... Ürküten koli! 0:00 / 0:00

DHA

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, "Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin´den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim" dedi.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden `kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, internet üzerinden yaptığı araştırmada ürünün fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında değiştiğini söyledi.