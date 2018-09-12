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Taner Barlas, Berat Efe Barlar, Seren Sirince, Seçkin Özdemir
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Bir çocuğun kendisini terk eden ailesini bulma hikâyesi

Berat Efe Barlar, Seçkin Özdemir, Seren Şirince ve Taner Barlas'ın başrollerini paylaştığı 'Bücür' filminin basın toplantısı yapıldı

12.09.2018 - 09:44 | Güncelleme:

Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Taner Barlas'ın başrollerini paylaştıkları, Güldüy Güldüy Çocuk'un oyuncuların da rol aldığı 'Bücür'ün basın toplantısı yapıldı. Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca'nın yönettiği film gösterime 21 Eylül'de girecek.

'DÜNYA’YI SEVGİ KURTARACAK'
Küçük bir siber uzman 'Umut’u canlandıran Berat Efe Parlar karakterini şu cümlelerle anlattı: “2 yaşında yetimhaneye bırakılan bir çocuğum. Ailemi bulabilmek için teknolojiyi sular seller gibi öğreniyorum. Çok eğlenceli bir film çektik. Ben film için işaret dili eğitimi aldım. İşaret diliyle de size en sevdiğim ve en beğendiğim cümleyi söylemek istiyorum.” Parlar, işaret diliyle 'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedi.

'Özge' karakterini canlandıran Seren Şirince, “Oyuncu olmaya çalışan 'Özge' karakterini canlandırıyorum. 'Özge', 'Umut’la karşılaşıyor ve 'Keşke karşılaşmasaydım' diyor. Sonra beraber bir sürü maceraya atılıyorlar. Ve sürpriz bir aşk başlıyor” dedi.

“İZLEYİCİ ÇOK FARKLI BİR TAT YAKALAYACAK”
'Bücür'de 'Komiser Gökhan'ı canlandıran Seçkin Özdemir ise şunları söyledi: “Bücür ve Özge’ye yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok sıcak bir aile komedisi oldu. Aileler çocuklarıyla gönül rahatlığıyla keyifli vakit geçirmek için gidebilirler. Bu filmin diğer filmlerden bir farkı var, seyirci çok farklı bir tat yakalayacak.”

'Bücür’ün peşindeki beceriksiz bir mafyayı canlandıran Ali Rıza Tanyeli ise “Tırtıl isimli bir emir kuluyum. 'Koş' diyorlar koşuyorum. 'Yakala' diyorlar yakalıyorum” cümleleriyle rol arkadaşlarını güldürdü. Filmde 'Tanyeli'nin mafya ekürisi Hamdi Kahraman ise rolü ve filmle ilgili olarak duygularını “Keskin karakterini canlandırıyorum. Biz birilerini paketlerken 'Bücür’e yakalanıyoruz. Bu film çekimlerinde rollercoaster da dahil olmak üzere hayatımda binmediğim bir sürü eğlenceli ve adrenalinli aktiviteye dahil oldum” cümleleriyle dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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