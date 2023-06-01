Çin'in 'Güneş Enerjisi' Patlaması

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları, büyüme hızı ve gelişen teknolojisi ile bu alana da damgasını vuran bir ülke var: Çin. Çin'in güneş enerjisi sektörü, maliyetlerin düşmesi ve talebin artmasıyla zaten dünya çapında rekor kıran kurulum hızını artırarak geçen yılın rekorunu da geçmeye hazırlanıyor. Ocak ayı ile Nisan ayı sonu arasında 2022 yılının aynı dönemine kıyasla neredeyse üç kat daha fazla güneş enerjisi kapasitesi kuran Çin, bu yıl ABD'deki toplam panel sayısından daha fazla panel ekleme yolunda ilerliyor.

TASARRUF 21 MİLYAR DOLAR Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA), Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü tarafından Aralık 2022’de hazırlanan ‘Asya'nın güneşli kısmı’ başlıklı rapora göre, Asya'daki 7 ülkenin güneş enerjisinden elektrik üretimiyle yılın ilk yarısında 34 milyar dolarlık fosil yakıt maliyeti önlenirken, elektrik talebinin yüzde 5'inin güneşten karşılandığı Çin'de bu rakam 21 milyar dolar olarak hesaplandı. BloombergNEF ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin bu yıl 154 gigawatt güneş enerjisi kapasitesi kurabileceğini ve bunun tahminen önceki yıldan daha yüksek olacağını söyledi. BNEF verilerine göre, ABD'nin 2022 yılı başında kümülatif toplam 144 gigawatt kurulu gücü vardı. Güneş enerjisi tedarik zincirinde düşen maliyetler ve dünyanın 2 numaralı ekonomisi Çin’deki artan elektrik tüketimi, temiz enerji kaynağına olan talebi körüklüyor. Çin ise enerji depolamadan çok daha hızlı bir şekilde rüzgar ve güneş enerjisi üretimi ekliyor. Şebekenin kaldırabileceğinden daha fazla yenilenebilir enerjinin inşa edilmesi, 2010'ların sonunda yüksek kesinti oranlarına ve faaliyetlerde keskin bir yavaşlamaya yol açtı.

ÇÖLLER GÜNEŞ PANELLERİ İLE KAPLANIYOR Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarda önde olan Çin'in çöllerini de güneş panelleri kaplıyor. Nisan ayında yapılan açıklamada Gobi Çölü’ndeki ilk yenilenebilir enerji üssünün şebekeye bağlandığı ve Salı günü enerji üretmeye başladığı belirtildi. 1 milyon kilovat kurulu güce sahip olan güneş ve rüzgâr enerjisi projesinin ilk aşamasının her yıl 1,5 milyon hanenin elektrik talebine eşdeğer 1,8 milyar kilovat saat enerji üretmesinin beklendiğini söylendi. China Energy'den yapılan açıklamaya göre, toplam yatırımı 85 milyar yuan (12,28 milyar $) ve toplam kurulu gücü 13 milyon kilovat olan bu proje, inşa edilip faaliyete geçen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

AVRUPA'DAN YÖNELİM Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusdoğal gazının ihracında yaşanan kesintiler de bu aşamada Avrupa'da Çin'de üretilen güneş enerjisi panellerine talebi artırıyor. Caixin'in haberine göre, enerji endüstrisi danışmanlık şirketi Infolink'in yayımladığı raporda 2022'nin ilk 7 ayında Çin'den Avrupa ülkelerine toplam 51,5 gigavat kapasiteye sahip fotovoltaik panel ihraç edildiği bildirildi. Raporda, 2022 yılında güneş enerjisi üreten panellerin ihracatının Ocak-Temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttığı belirtildi. Bu ülkelerden biri olan Portekiz'de Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği (APREN) Başkanı Pedro Amaral Jorge, Portekiz'de her yıl kurulan 700 megavat'lık PV ürünlerinin büyük kısmının Çin'den geldiğini vurguladı.

EN YAKIN RAKİBİ HİNDİSTAN Öte yandan Çin’e bu konuda en yaklaşabilen ülke ise Hindistan. Çin, Hindistan yenilenebilir enerji sektörünün toplam ithalatının %80'ini oluşturuyor. Vietnam ve Tayland'da faaliyet gösteren Çin menşeli şirketler de hesaba katıldığında bu rakam %95'e çıkıyor. Geri kalanı ise Hintli şirketler tarafından karşılanıyor. Hindistan bu noktada küresel üretim alanında bir merkez olarak Çin'e alternatif olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Son rapor ile nüfusunun Çin’i geçtiğini de düşünecek olursak, iş gücü ve iç pazar konusunda en büyük rakibinin Hindistan olduğunu söylemek zor olmaz. İşte bu noktada Çin’e alternatif arayan ülkeler ve firmalar da Hindistan’a yöneliyor. Ancak bu konuda hızlanılsa dahi Çin bu noktada şimdilik rakipsiz denilecek kadar ileri noktada.

“2030’A KADAR RAKİPSİZ” Morgan Stanley geçen hafta yayınladığı bir notta, güneş paneli üreticisi JA Solar Technology Co'nun bu yıl Çin'de yaklaşık 150 gigawattlık yeni güneş enerjisi kurulumu öngördüğünü ve düşük fiyatların talebi artırması halinde bunun 180 gigawatt'a kadar yükselme potansiyeli gördüğünü söyledi. Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği Şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkenin bu yıl 95 gigawatt ila 120 gigawatt arasında kurulum yapacağını ve bu rakamın geçen yılki 87,4 gigawatt'lık rekordan daha yüksek olacağını söyledi. BNEF'in güneş enerjisi analisti Jenny Chase Pazartesi günü Şangay'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Çin dünyanın en büyük güneş enerjisi pazarı ve 2030 yılına kadar da böyle olmaya devam edecek" dedi. * Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.