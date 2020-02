HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Vuhan'a hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Vuhan'a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

'KOCA YUSUF OPERASYONU TAMAMLANDI'

Saat 07.00'de Vuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 21.02'e Twitter hesabında, "Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin´in Vuhan kentinden alarak Ankara´ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara´daki Etimesgut Havaalanı'na indi" paylaşımını yaptı. Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

BÜYÜKELÇİ: SOSYAL MEDYADA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN YANINDADIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inişinden kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz, şimdi ve daima, ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin hizmetindedir. Bakanlığımız, sağlık ve hayat söz konusu olduğunda, zorluk ve engel ne olursa olsun görevini yerine getirecektir. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

MSB: TAHLİYE OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı" denildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tahliye, Sağlık Bakanlığı personeli kontrolünde yapıldı.

BAKAN KOCA HAVALİMANINDA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Etimesgut Havalimanı'nda bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"VATANDAŞLARIMIZIN HİÇBİRİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK"

Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bugün uçakla salimen ülkemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TSK'ya ait bir ambulans uçağa dönüştürülen uçakla dün öğlen saatlerinde hareket etmişti ve özellikle Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda bir iki akademisyen hocamızdan oluşan sağlık ekibiyle birlikte yola çıkılmıştı. Toplam 42 yolcunun geldiğini ve 32 aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşımızın, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu yolculuk sürecinde maske, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Demin enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da uçakta kendileriyle görüşme yaptım. Var olan yolcularımızın hiçbirisinde yol da dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarımızın sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR KORONAVİRÜS HASTAMIZ OLMADI"

Ayrıca komutan, asker, pilot arkadaşımızla görüştüm, pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını, sağlıklı olduklarını özellikle ifade ettiler. Biz bu getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bütün ekipmanları hazır bir şekilde olan bir hastanemizi organize ettik. Bildiğiniz gibi sabah da açıklamıştı. Bu hastanemiz Zekai Tahir hastanemiz. Dünyanın şu ana kadar bildiğimiz şekliyle hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda bizim her hastayı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her üç günde numune tekrarları yapılıp, bütün hizmetlerin tek kullanımlı malzemelerle kullanılacağı ve tıbbi atık olarak belirlendi. Sağlık personelimiz için de bütün tedbirler alınmış oldu. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Vatandaşımızın özellikle tedirgin olmaması, olaya özellikle ilk günden itibaren ciddiyetle bakanlık olarak yaklaştığımızın altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesinden numune alan Çinli çocukla ilgili bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz, bakanlığımızda yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan geniş bir bilimsel Bilim Kurulu oluşturduk.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ AN BE AN TAKİP ETTİ"

Bu Bilim Kurulu her gün bir araya gelerek almamız gereken tedbirler noktasında hassasiyet göstererek bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci özellikle şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu süreçte bakanlık olarak Bilim Kurulunun önerileri ve aldığımız tedbirleri, bakanlık olarak bizim duyurularımızı ve önerilerimize kulak asılmasını, onun dışındaki yer yer yanlış olabilecek bilgilendirmelere itibar edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum. Şu an yolcular hazır halde bekletilmiş olan yine Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda ambulanslarla hastaneye sevki yapılıyor. Birazdan hastane ortamına yerleştikten sonra biz de kurul adına orada alınması gereken tedbirleri hastanenin durumunu da yerinde görmüş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle devletimizin güçlü olduğunu, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız süreci an be an takip ederek süreç hakkında bilgilendirildi. Biraz önce sayın Cumhurbaşkanımız tekrar arayıp yolcuların durumu ile bilgi aldılar. Bu süreci birlikte götürdüğümüz Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'na ayrıca teşekkür ediyorum.

34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı ancak sonrasında yapılan açıklamalarda 42 yolcunun Türkiye'ye geldiği bildirildi. 6 kişinin kendi rızasıyla gelmekten vazgeçtiği öğrenildi.

AMBULANSLARLA HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Uçaktan teker teker alınan yolcular ambulanslarla 14 gün boyunca karantinaya alınacakları Dr. Zekai Tahir Hastanesi'ne sevk edildiler.

14 GÜN KONTROLDE TUTULACAKLAR

Yapılan hazırlık sürecinde yolculardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi istendiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, yurda getirilecek vatandaşların Koronavirüs'ü taşımadığını ifade etmişti.

'KOCA YUSUF' ARINDIRILACAK

AA'daki habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Çin'in Vuhan kentinden gelen uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.