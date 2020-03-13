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Çin Merkez Bankası (PBOC) bu yıl ikinci defa bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 550 milyar yuan, yani 79 milyar dolar likidite sağlayacak.

PBOC, internet sitesinde kapsamlı finansman hedeflerine ulaşmış bankaların zorunlu karşılık oranını 50-100 baz puan

düşüreceğini açıkladı. Ticari bankaların ZK oranları, buna ek olarak 100 baz puan daha düşürülecek. Merkez bankasının 2018 başından bu yana dokuzuncu defa yaptığı ZK indirimleri 16 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana para politikasını gevşeten PBOC borç verme faizini düşürdü.

BÜYÜMEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bankalardan da koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlere ucuz kredi ve ödeme yardımı sunmalarını istedi. Analistler, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 olan Çin'in ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 3.5'e düşmesini öngörüyorlar.