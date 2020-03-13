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Dünya genelinde hükümetler ve merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için çeşitli tedbirler ve kararlar almaya devam ediyor. Bu tedbirlerin son örneği Norveç'ten geldi.

Dün ülkeye gelen tüm uluslararası yolcuların 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıklayan Norveç hükümeti, aslında bir anlamda ülkeyi dış dünyaya kapatmıştı. Bugün ise Norveç Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 1.50'den 1.00'a düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekirse yeni bir faiz indirimine gidilebileceği belirtildi. Norveç Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 19 Mart'ta gerçekleşecek.

ECB TUTTU, FED VE BOE İNDİRDİ

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimine gitmemiş ancak varlık alım programını 120 milyar euro genişlettiğini açıklamıştı. Bunun yanında banka ve küçük işletmelere yardımcı olacak bir takım önlemler açıkladı.

3 Mart'ta ise ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir şekilde koronavirüs salgını sebebiyle 50 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. 2 gün önce İngiltere Merkez Bankası (BOE) da benzer bir şekilde 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 0.25'e çekti. Aynı gün İzlanda Merkez Bankası da aynı oranda faiz indirimine gitti.