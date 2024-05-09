Cinayet şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı

Bolu’da S.D’nin (29) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İ.Ç. (42), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 yıl sonra yakalandı. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs 2005’de Bolu merkeze bağlı Salıbeyler mahallesinde meydana geldi. 19 yıl önce S.D.’nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen olay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden yapılan soruşturma ile aydınlatıldı. S.D.’yi öldürdüğü belirlenen İ.Ç. (42) polis ekipleri tarafından Bolu’da yakalanarak, gözaltına alındı.